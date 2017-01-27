 

Министр юстиции Нидерландов подал в отставку из-за наркоскандала

27 января 2017 г. 16:45
Источник: Левый берег
37 просмотров

Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ард ван дер Стюр (Ard van der Steur) подал в отставку из-за скандала относительно соглашения, заключенного в 2001 году прокуратурой страны с наркобароном.

Об этом министр сообщил во время слушаний в парламенте после критики в его адрес о недостаточном информировании об этом соглашении, передает "Укринформ".

"Я ответил на все вопросы во время этих дебатов. Я хочу быть подотчетным парламенту. Но я вижу, что мои ответы не имеют значения, потому что многие уже сделали свои политические выводы", - говорится в заявлении министра, размещенном на сайте голландского правительства.

Ард ван дер Стюр стал третьим министром, который ушел в отставку из-за этого скандала. Соглашение на 4,7 млн гульденов было заключено между бывшим статс-секретарем безопасности и юстиции Фредом Тивеном и наркобароном Цейсом Х. (Cees H.) в 2001 году. По соглашению деньги должны быть возвращены на счет Х.

В марте 2015 министр безопасности и юстиции Нидерландов Иво Опстелтен, а также его заместитель Фред Тивен подали в отставку после обвинений о неполном информировании парламента о сумме соглашения.

Кроме того, в декабре 2015 года глава Нижней палаты парламента Нидерландов Анушка вам Милтенбур ушла в отставку. Она оказалась в центре масштабной дискуссии после того, как стало известно об уничтожении анонимного письма, в котором сообщались детали этого соглашения.

Все трое бывших министров, как и бывшая глава парламента, принадлежат к партии "Народная партия за свободу и демократию", которую возглавляет премьер-министр Марк Рютте.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.