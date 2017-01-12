 

Минобороны проверяет информацию о гибели пропавших военных

12 января 2017 г. 15:03
Источник: ЛІГА.net
68 просмотров

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник пока не подтвердил и не опровергнул гибель трех пропавших украинских военных. Об этом он сказал сегодня на брифинге.

"По состоянию на эту минуту ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию мы не можем. Пока тела не будут возвращены украинской стороне, пока не будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза, говорить об этом рано", - отметил Мотузяник.

"Пока никаких дат пока я называть не могу", - подчеркнул Мотузяник.

По его словам, есть определенные заявления боевиков об обнаружении тел в военной форме.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.