Минобороны проверяет информацию о гибели пропавших военных

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник пока не подтвердил и не опровергнул гибель трех пропавших украинских военных. Об этом он сказал сегодня на брифинге.

"По состоянию на эту минуту ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию мы не можем. Пока тела не будут возвращены украинской стороне, пока не будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза, говорить об этом рано", - отметил Мотузяник.

"Пока никаких дат пока я называть не могу", - подчеркнул Мотузяник.

По его словам, есть определенные заявления боевиков об обнаружении тел в военной форме.