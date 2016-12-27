Минобороны рассказало о провокациях боевиков с применением танка - карта АТО

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены двое украинских военнослужащих, еще двое попали в плен.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По словам представителя Минобороны, боевики снова нарушали режим тишины, применив тяжелое вооружение.

На луганском направлении зафиксирована одна вооруженная провокация, противник обстрелял из подствольного гранатомета позиции сил АТО в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении боевики применили гранатометы, минометы и стрелковое оружие. Было неспокойно в районе Светлодарской дуги, в Зайцево, Опытном и Авдеевке.

На мариупольском направлении в Широкино боевики применили весь спектр вооружения, кроме реактивной артиллерии, трижды стреляли из танка и бронетехники. Кроме того, обстреливали Марьинку, Новотроицкое, Павлополь и Талаковку.

