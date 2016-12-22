 

Минобороны: ВСУ отбили попытки атак штурма на Светлодарской дуге

22 декабря 2016 г. 16:33
Источник: ЛІГА.net
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Сегодня утром пророссийские наемники дважды пытались штурмовать позиции сил АТО на Светлодарской дуге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 09:00 до 09:45 террористические группировки численностью до одного взвода предприняли попытку выбить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно предпринял попытку штурма", - отметили в пресс-службе.

ВСУ отбили попытку атаки террористов, боевики отступили.

"Потерь среди личного состава Вооруженных Сил Украины нет, потери противника уточняются", - добавили в пресс-службе.

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