Минобороны: ВСУ отбили попытки атак штурма на Светлодарской дуге

Сегодня утром пророссийские наемники дважды пытались штурмовать позиции сил АТО на Светлодарской дуге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 09:00 до 09:45 террористические группировки численностью до одного взвода предприняли попытку выбить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно предпринял попытку штурма", - отметили в пресс-службе.

ВСУ отбили попытку атаки террористов, боевики отступили.

"Потерь среди личного состава Вооруженных Сил Украины нет, потери противника уточняются", - добавили в пресс-службе.