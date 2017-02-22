 

Минские соглашения без "дорожной карты" не выполнить полностью – Айвазовская

22 февраля 2017 г. 21:01
Источник: Укринформ
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Минские соглашения не могут быть полностью выполнены без проработки "дорожной карты" по их имплементации.

Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе выразила член политической подгруппы от Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская.

"По моему персональному мнению, Минские соглашения могут быть имплементированы полностью. Потому что любое мирное соглашение – это масштабный план мероприятий, программа, где разъясняются все конкретные нормы. Минские соглашения сейчас не дают нам ответа на много вопросов", - сказала Айвазовская.

Следовательно, отметила она, именно поэтому было решено разработать в "нормандском формате" "дорожную карту", которая должна стать развитием "Минска".

"Если она будет принята как план, то потом на него надо будет нанизывать масштабные программы и расписанные тезисы об имплементации той или иной политики", - пояснила представитель Украины в Трехсторонней контактной

Она отметила, что Украина не имеет других вариантов в противостоянии России, чем политический и дипломатический. В то же время эти пути не могут быть краткосрочными.

"У нас сегодня нет другого варианта, чем совместно с Евросоюзом, США формировать общую понятийную базу относительно конфликта и наказывать за счет этого партнерства Российскую Федерацию, истощая ее экономику, государственные институты, переориентируя ее внимание на эти вопросы", - убеждена эксперт.

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