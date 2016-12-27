Минские соглашения не будут выполнены – глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Минские соглашения не будут полностью реализованы, и отмечает, что для решения конфликта на Донбассе необходимо расширение Нормандского формата.

Об этом он заявил в интервью изданию Wprost, сообщается на сайте МИД Польши.

Комментируя шансы на быстрое окончание войны в Украине, Ващиковский отметил, что Минские соглашения не будут реализованы в полной мере.

"По нашему мнению, Минские соглашения не будут выполнены", – подчеркнул шеф польской дипломатии.

В то же время, как отмечает издание, глава внешнеполитического ведомства Польши настаивает на том, что для успеха решения конфликта на Донбассе необходимо расширение группы стран-переговорщиков по мирному урегулированию путем привлечения США и Польши.

"Нужно расширить нормандский формат, потому что одни только европейские государства, такие, как Франция или Германия, не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией. (...) Мы – единственная страна ЕС и НАТО, которая граничит как с агрессором, так и с жертвой агрессии. Любая эскалация ситуации будет на нас влиять", – так обосновывает необходимость привлечения Польши к переговорам по Донбассу Ващиковский.