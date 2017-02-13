Минюст отрицает изменения данных в госреестрах в результате кибератак

Ни одна DDoS-атака не была успешной, утверждает Павел Петренко.

Ни одна DDoS-атака на государственные реестры не была успешной и не привела к изменению содержащихся в этих реестрах данных, заявил министр юстиции Павел Петренко.

"За прошлый год было достаточно много DDoS-атак на наши реестры, но ни в одном случае не было внешнего вмешательства в сам реестр. То есть эти DDoS-атаки не были успешными. Когда видели, что реестр не работает, это была внешняя атака, это была нагрузка на реестр, но ни одного случая успешного изменения информации в реестре не было зафиксировано", - сказал он.

Петренко добавил, что DDoS-атаки на государственные реестры "осуществлялись как с территории России, так и с территории Украины".

31 января директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил о массовом вмешательстве в госреестры.

"Сейчас наблюдается массовое рейдерство путем вмешательства в реестры собственности: владелец из него выбрасывается и вносится фамилия другого лица", - сказал он на пресс-конференции.