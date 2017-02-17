 

Минюст Украины исполнил 3 тыс. решений ЕСПЧ за три года – Петренко

17 февраля 2017 г. 13:56
Источник: Интерфакс-Украина
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Министерство юстиции Украины за последние три года исполнило 3 тысячи решений ЕСПЧ, касающиеся незаконных действий предыдущей власти, заявил министр юстиции Павел Петренко.

"За последние три года мы (Министерство юстиции Украины – ИФ) выполнили 3 тыс. решений Европейского суда. Это те решения, которые выносились по нарушениям, совершенным предыдущей властью", - сказал П.Петренко журналистам в пятницу в Киеве, по завершению коллегии Минюста.

При этом он подчеркнул, что такое количество решений ЕСПЧ было выполнено Минюстом в добровольном порядке.

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