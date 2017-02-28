Миссия ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала около 400 взрывов в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за прошедшие сутки зафиксировала около 400 взрывов в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии за понедельник состоянию на 19:30, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня с вечера 26 по вечер 27 февраля, в том числе примерно 450 взрывов по сравнению с 200 взрывами в предыдущие 24 часа", - заявили в миссии.

Согласно отчету, в ночь с 26 на 27 февраля наблюдатели во время пребывания в Донецке слышали 42 взрыва из неустановленного вооружения на расстоянии 8-15 км на северном направлении. Также 27 февраля наблюдатели во время пребывания в Авдеевке (17 км к северу от Донецка) слышали 56 взрывов из неустановленного вооружения на расстоянии 3-5 км со стороны юго-востока.

В то же время, находясь в контролируемой боевиками Ясиноватой (16 км северо-восточнее Донецка), СММ зафиксировала 110 взрывов из неустановленного оружия и интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на расстоянии 1-5 км со стороны юга в направлении запада.

"В Луганской области СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня между вечерами 26 и 27 февраля, в том числе около 60 взрывов по сравнению с 155 взрывами в предыдущие 24 часа", - заявили в миссии.

Ранее в миссии ОБСЕ предупредили о возможности новых обострений боев на Донбассе.