Миссия ОБСЕ зафиксировала 3860 взрывов на Донбассе 3 февраля

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 3300 взрывов в Донецкой области и 560 - в Луганской 3 февраля.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 4 февраля.

"Хотя ситуация вдоль линии соприкосновения оставалась нестабильной, СММ ОБСЕ зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В том числе, было зафиксировано около 3300 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в более обширной зоне возле Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта", - говорится в отчете.

Около 800 взрывов наблюдатели зафиксировали возле Донецка, 35 взрывов - в районе Горловки.

В Луганской области было зафиксировано 560 взрывов.

Также в отчете говорится, что СММ ОБСЕ подтверждает гибель и ранение в результате обстрелов нескольких гражданских лиц в Авдеевке и Донецке.

СММ ОБСЕ зафиксировала 4000 взрывов в Донецкой области и 40 - в Луганской 2 февраля.