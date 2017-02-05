Миссия ОБСЕ зафиксировала 3860 взрывов на Донбассе 3 февраля

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05 февраля 2017 г. 12:54
Источник: Левый Берег
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 3300 взрывов в Донецкой области и 560 - в Луганской 3 февраля.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 4 февраля.

"Хотя ситуация вдоль линии соприкосновения оставалась нестабильной, СММ ОБСЕ зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В том числе, было зафиксировано около 3300 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в более обширной зоне возле Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта", - говорится в отчете.

Около 800 взрывов наблюдатели зафиксировали возле Донецка, 35 взрывов - в районе Горловки.

В Луганской области было зафиксировано 560 взрывов.

Также в отчете говорится, что СММ ОБСЕ подтверждает гибель и ранение в результате обстрелов нескольких гражданских лиц в Авдеевке и Донецке.

СММ ОБСЕ зафиксировала 4000 взрывов в Донецкой области и 40 - в Луганской 2 февраля.

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