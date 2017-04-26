Мне не нужны "розовые очки": Гройсман поделился впечатлениями о поездке в харьковском метро

26 апреля 2017 г. 12:47
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Премьер – министр Украины Владимир Гройсман поделился впечатлениями о поездке в метрополитене Харькова.

Об этом он написал  в своем микроблоге Твиттер.

В Харькове для меня подогнали новенькие вагоны. Мне не нужны "розовые очки"! Хочу видеть реальную картину и поехал вместе с другими людьми, - написал он.

 

 

 

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман был  в Харькове с рабочим визитом 24 апреля.

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