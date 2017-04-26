Мне не нужны "розовые очки": Гройсман поделился впечатлениями о поездке в харьковском метро

Премьер – министр Украины Владимир Гройсман поделился впечатлениями о поездке в метрополитене Харькова.

Об этом он написал в своем микроблоге Твиттер.

В Харькове для меня подогнали новенькие вагоны. Мне не нужны "розовые очки"! Хочу видеть реальную картину и поехал вместе с другими людьми, - написал он.

У Харкові для мене підігнали новенькі вагони. Мені не потрібні "рожеві окуляри"! Хочу бачити реальну картину і поїхав разом з іншими людьми — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 квітня 2017 р.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман был в Харькове с рабочим визитом 24 апреля.