Могерини позвонила Лаврову с требованием прекратить бои на Донбассе

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в пятницу провела телефонный разговор с с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого подчеркнула необходимость незамедлительно прекратить боевые действия на Донбассе.

"Могерини и Лавров подробно обсудили эскалацию насилия в Восточной Украине. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула необходимость незамедлительно прекратить боевые действия и работать для полной реализации минских соглашений", - сообщила Европейская внешнеполитическая служба.

Напомним, президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко проведут телефонный разговор вечером 4 февраля.