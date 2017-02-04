 

Могерини позвонила Лаврову с требованием прекратить бои на Донбассе

04 февраля 2017 г. 15:52
Источник: Левый Берег
47 просмотров

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в пятницу провела телефонный разговор с с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого подчеркнула необходимость незамедлительно прекратить боевые действия на Донбассе.

"Могерини и Лавров подробно обсудили эскалацию насилия в Восточной Украине. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула необходимость незамедлительно прекратить боевые действия и работать для полной реализации минских соглашений", - сообщила Европейская внешнеполитическая служба.

Напомним, президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко проведут телефонный разговор вечером 4 февраля.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.