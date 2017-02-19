Могерини указала Лаврову на ответственность РФ за реализацию Минских договоренностей

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым указала на ответственность России за реализацию Минских договоренностей.

Об этом сообщает DW со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства ЕС.

Встреча состоялась на Мюнхенской конференции по безопасности.

Обсуждая ситуацию на Донбассе, глава европейской дипломатии напомнила, что Евросоюз настаивает на полном выполнении Минских договоренностей.

ЕС и в дальнейшем поддерживает и готов всячески содействовать работе в "нормандском формате" и в рамках ОБСЕ, заявила руководитель ведомства.

Кроме того, Могерини и Лавров обсудили необходимость сохранения ядерного соглашения с Ираном, возможности мирного урегулирования ближневосточного конфликта, ситуацию в Ливии, Афганистане и Сирии.