 

Могерини указала Лаврову на ответственность РФ за реализацию Минских договоренностей

19 февраля 2017 г. 11:03
Источник: Новое Время
12 просмотров

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым указала на ответственность России за реализацию Минских договоренностей.

Об этом сообщает DW со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства ЕС.

Встреча состоялась на Мюнхенской конференции по безопасности.

Обсуждая ситуацию на Донбассе, глава европейской дипломатии напомнила, что Евросоюз настаивает на полном выполнении Минских договоренностей.

ЕС и в дальнейшем поддерживает и готов всячески содействовать работе в "нормандском формате" и в рамках ОБСЕ, заявила руководитель ведомства.

Кроме того, Могерини и Лавров обсудили необходимость сохранения ядерного соглашения с Ираном, возможности мирного урегулирования ближневосточного конфликта, ситуацию в Ливии, Афганистане и Сирии.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.