 

Мораторий на продажу земли оспорили в Конституционном суде

17 февраля 2017 г. 14:50
Источник: Зеркало недели
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В Конституционный суд Украины направлено обращение 55 народных депутатов относительно отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"Конституционный суд может снять мораторий, и мы получим наиболее экономически свободный рынок среди всех возможных вариантов. Это может произойти через полгода, согласно регламенту Конституционного суда", - сказал инициатор обращения народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко").

Мушак добавил, что в первый месяц после обращения КС должен решить вопрос об открытии судебного производства, в два последующих месяца выбирается докладчик в суде, три месяца рассматривается дело.

"На осень можем выйти с земельным рынком без каких-либо ограничений", - резюмировал Мушак.

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