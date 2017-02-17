Мораторий на продажу земли оспорили в Конституционном суде

В Конституционный суд Украины направлено обращение 55 народных депутатов относительно отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"Конституционный суд может снять мораторий, и мы получим наиболее экономически свободный рынок среди всех возможных вариантов. Это может произойти через полгода, согласно регламенту Конституционного суда", - сказал инициатор обращения народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко").

Мушак добавил, что в первый месяц после обращения КС должен решить вопрос об открытии судебного производства, в два последующих месяца выбирается докладчик в суде, три месяца рассматривается дело.

"На осень можем выйти с земельным рынком без каких-либо ограничений", - резюмировал Мушак.