Москва признает решение международного суда ООН по иску Украины к России - Песков

Россия является участником разбирательства в Международном суде ООН иска Киева к Москве и, соответственно, будет признавать его решение, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона является участником этого разбирательства. То есть, если бы Россия не признавала бы решение суда, то, соответственно, она не являлась бы участником этого разбирательства", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, признает ли Россия решение суда, каким бы оно ни было.

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.