 

Музей мадам Тюссо заменил восковую фигуру Обамы на фигуру Трампа

19 января 2017 г. 10:42
Источник: Зеркало недели
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Фигура избранного президента США Дональда Трампа появилась в лондонском Музее мадам Тюссо, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.

Фигура Трампа появилась в экспозиции, которая представляет овальный кабинет Белого дома США, где она заменила фигуру Барака Обамы. Для создания реалистичной прически Трампа создатели фигуры использовали шерсть яка.

Фигура Трампа будет представлена зрителям 20 января, когда он официально вступит в должность. Она будет выставлена в экспозиции, посвященной овальному кабинету, до завершения срока президентства Трампа.

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