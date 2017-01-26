МВФ может в ближайшие недели принять решение по траншу для Украины - заявление Фонда

Спикер МВФ отметил, что для завершения пересмотра программы Украина должна решить несколько оставшихся проблем, однако не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.

Международный валютный фонд в ближайшие недели может предложить своему Совету директоров завершить третий пересмотр программы расширенного финансирования и выделить Украине четвертый кредитный транш в размере 1 миллиарда долларов.

Об этом заявил спикер МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне.

"Предполагая, что все оставшиеся проблемы скоро будут разрешены, мы ожидаем, что предложим Совету директоров завершить третий пересмотр программы в ближайшие недели, но точной информации о заседании Совета директоров нет", - сказал он.

По словам Мюррея, для завершения пересмотра программы украинские власти должны решить несколько оставшихся проблем, однако не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.

"Прогресс в политике, необходимой для третьего пересмотра программы расширенного финансирования, был достигнут. Мы находимся в тесном контакте украинскими властями по поводу нескольких оставшихся проблем, которые должны быть разрешены для финализации меморандума об экономической и финансовой политике с учетом графика последующих необходимых мер. Меморандум находится в процессе финализации", - подчеркнул Мюррей.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, Украина может в 2017 году получить 4 транша кредита от Международного валютного фонда.