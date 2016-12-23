Мы будем лучше их: Трамп уверен в победе США в случае "гонки ядерных вооружений"

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, выразил уверенность в победе США в случае "гонки ядерных вооружений".

Об этом он сказал в комментарии журналистам телеканала MSNBC, которые процитировали его слова в прямом эфире в программе “Morning Joe”.

В частности, Трампа попросили прояснить его сообщения об укреплении ядерного потенциала США в Twitter, которое он написал 22 декабря.

Вчера, 22 декабря, Трамп заявил: "Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того времени, как мир придет в сознание в отношении ядерного оружия".

При этом журналисты телеканала отметили, что получили от Трампа такой ответ, которого они не ожидали от него услышать.

"Пусть это будет гонка вооружений", - заявил Трамп.

"Мы будем лучше них на каждом пути и продержимся дольше", - подчеркнул Трамп.

При этом, по словам ведущих телеканала, непонятно, эти слова являются открытым предложением к началу гонки вооружений, или это мессидж, который Трамп пытается отправить президенту России Федерации Владимиру Путину.

Путин вчера на расширенном заседании коллегии Минобороны объявил Россию сильнее любого «потенциального агрессора». Одновременно он подчеркнул, что РФ много нужно сделать по линии укрепление ядерной триады, совершенствования системы предупреждения о ракетном нападении и системы разведки и связи, а также в воздушно-космических войсках и еще больше - на море и в сухопутных войсках.

27 сентября 2016 года кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон во время первых теледебатов со своим оппонентом от Республиканской партии Трампом раскритиковала его позицию относительно ядерного оружия.

Как заявила Клинтон, худшее, что ей приходилось слышать из заявлений Трампа, касалось ядерного оружия.

"Он неоднократно говорил, что его не волнует, если другие страны получат ядерное оружие: Япония, Южная Корея и даже Саудовская Аравия. Политика Соединенных Штатов, демократов и республиканцев, была такой, чтобы делать все, что мы можем, для сокращения распространения ядерного оружия", - подчеркнула Клинтон.

"Он даже говорил: "Если будет ядерная война на востоке Азии, вы знаете, это будет нормально...". И на самом деле, его бесцеремонное отношение относительно ядерного оружия вызывает настолько глубокое беспокойство, что это является первой угрозой, с которой мы сталкиваемся в мире. И это становится особенно угрожающим, если террористы когда-нибудь получат в свои руки новые ядерные материалы", - добавила кандидат от демократов.

В связи с этим она заявила, что мужчина, которого можно провоцировать сообщению в Twitter, "не должен держать свои пальцы вблизи ядерных кодов".