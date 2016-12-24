На админгранице с Крымом активизировалась российская авиация

Вчера, 23 декабря, на административной границе с оккупированным украинским Крымом наблюдалась активизация российской авиации, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. "Пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали полет 5 вертолетов оккупантов. Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированного полуострова вдоль админграницы без ее пересечения. Во всех случаях пограничники информировали взаимодействуя подразделения Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении 24 декабря. В ГПСУ также отметили, что вблизи административной границы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировался движение катеров на воздушных подушках на морском участке, с которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями.