 

На админгранице с Крымом активизировалась российская авиация

24 декабря 2016 г. 11:49
Источник: Зеркало недели
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Вчера, 23 декабря, на административной границе с оккупированным украинским Крымом наблюдалась активизация российской авиации, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. "Пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали полет 5 вертолетов оккупантов. Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированного полуострова вдоль админграницы без ее пересечения. Во всех случаях пограничники информировали взаимодействуя подразделения Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении 24 декабря. В ГПСУ также отметили, что вблизи административной границы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировался движение катеров на воздушных подушках на морском участке, с которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями.

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