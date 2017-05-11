На Донбассе подорвались саперы ВСУ

В зоне АТО во время выполнения боевого задания погиб украинский сапер.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО. Читайте такжеВ батальоне "ОУН" сообщили о гибели сапера при выполнении боевого задания В результате срабатывания неизвестного взрывного устройства подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении. Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован. Обстоятельства выясняются, говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка.