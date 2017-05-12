На Донбассе погиб доброволец из Грузии

Офицер запаса вооруженных сил Грузии, служивший добровольцем в Украине, погиб в ходе боевых действий вблизи села Новолуганское Донецкой области.

Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави-2" со ссылкой на полковника запаса Давида Макишвили, который также воюет на Донбассе.

Причиной гибели бойца стал минометный обстрел.

Макишвили также сообщил, что погибший - офицер грузинских Вооруженных сил в запасе. Он четыре года находился в Украине, служил добровольцем в батальоне "Айдар".

Семья погибшего офицера пока не проинформирована о случившемся, поэтому в репортаже "Рустави-2" не было названо его имя.

Издание "Обозреватель" со ссылкой на заместителя командира "Грузинского легиона" Шота Кеделашвили пишет, что погибшего 11 мая грузинского офицера запаса звали Давид Сихарулидзе.

Тело погибшего через несколько дней будет перевезено в Киев, затем в Грузию.

Грузинские военные составляют самую многочисленную группу иностранцев, с самого начала войны воюющих за Украину на Донбассе. В феврале 2016 года "Грузинский национальный легион", в котором было около 100 бойцов, включили в состав 25-го батальона "Киевская Русь".