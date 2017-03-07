На границах ЕС усилят контроль

Совет ЕС 7 марта внес изменения в закон, которыми усиливается контроль на внешних границах Союза. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Теперь государства-члены должны проводить "систематические проверки в соответствующих базах данных в отношении всех лиц, в том числе и... граждан ЕС и членов их семей, не являющиеся гражданами ЕС, когда они пересекают внешние границы Евросоюза".

"Проверки должны позволить государствам-членам убедиться в том, что эти лица не представляют угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или общественному здоровью", - сообщают в Совете ЕС.

Законодательные изменения касаются всех внешних границ (авиационных, морских и сухопутных) и контроля как на въезде, так и на выезде из ЕС. Но, если постоянная проверка баз данных может привести к замедлению транспортных потоков на морских или сухопутных границах, государствам-членам разрешается проводить только целевые проверки по базам данных, при условии, что это не приведет к рискам, связанным с внутренней безопасностью, не будет представлять угрозы общественному порядку.

В отношении воздушных границ, государства-члены могут лишь проводить целевые проверки по базам данных в течение переходного периода (6 месяцев) с момента вступления в силу данного постановления.

Теперь Совет ЕС и Европейский парламент должны подписать принятые правила. Подписанный текст будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу в течение 20 дней со дня публикации.