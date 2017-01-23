На Харьковщине чиновница налоговой погорела на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке главного инспектора управления доходов и сборов с физических лиц объединенной налоговой инспекции в одном из райцентров Харьковщины.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Правоохранители установили, что чиновница требовала двадцать тысяч гривен от местного жителя за непроведение проверки его сельскохозяйственной деятельности. Сотрудники спецслужбы задокументировали получение главным инспектором части денег.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение чиновницы о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители также проверяют возможную причастность к уличенного факта одного из руководителей этой объединенной налоговой инспекции.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

