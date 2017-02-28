На Харьковщине россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты, спрятав их в соли

Сотрудники харьковской таможни предотвратили вывоз россиянином из Украины старинных монет.

"Во время проведения таможенного контроля поезда Кривой Рог-Днипро-Москва у гражданина России были обнаружены 3 монеты времен царской России - 2 копейки 1798, 1 копейка серебром 1840 года, ½ копейки серебром 1841 года", - рассказали в пресс-службе ГУ ГФС в Харьковской области.

При этом отмечается, что ценности были спрятаны в коробке из-под леденцов, в которой находилась соль.

"По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.