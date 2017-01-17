На Харьковщине ученый вывез за границу документы военного назначения

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17 января 2017 г. 13:28
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области незаконный вывоз в одну из стран Восточной Азии документации на продукцию военного назначения.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его сведениям, местный житель, бывший сотрудник одной из ведущих научно-исследовательских учреждений Харьковщины, во время зарубежной поездки передал представителям иностранного института комплект документации на космический тепловизор. Мужчина также предоставлял "партнерам" услуги по разработке и тестирования спутника с высокочувствительными тепловизорами для контроля космического пространства.

По заключению экспертов, этот прибор является товаром военного назначения и применяется для обнаружения объектов в космосе, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. Согласно украинскому законодательству такая техническая документации и предоставление услуг подлежат государственному экспортному контролю и должны осуществляться с разрешения соответствующей службы. Сотрудники спецслужбы выяснили, что харьковский ученый такого разрешения не получал.

Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
 

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