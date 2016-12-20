 

На харьковском СТО "наклепали" суррогатной водки на 1,6 миллиона

20 декабря 2016 г. 20:34
Источник: Укринформ
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Деятельность подпольного цеха по массовому производству фальсифицированных ликеро-водочных изделий прекращено в Харькове в помещении под видом станции техобслуживания автомобилей.

Об этом рассказали в Специализированной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков налогов в Харькове.

"Сотрудники подразделения совместно с полицейскими и прокурорами установили, что харьковчанин организовал подпольное производство фальсифицированных ликеро-водочных изделий. Цех располагался в хозяйственном помещении под видом станции технического обслуживания автомобилей", - сообщили в ведомстве.

Во время обысков изъято 8 тыс. литров спирта, 800 литров жидкости с характерным запахом спирта, принадлежности для изготовления фальсифицированных ликеро-водочных изделий и автотранспорт для их перевозки.

"Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 1,6 млн грн. Проводятся следственно-оперативные действия в рамках открытого уголовного производства", - добавили в ведомстве.

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