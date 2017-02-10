На несколько участков вдоль линии фронта вывели кадровых российских военных - ИС

На ряд участков в первой линии фронта вывели военнослужащих ВС РФ, сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление.

По данным ИС, в основном военные переодеты в форму местных боевиков.

"На ряде участков эти подразделения действуют вместе с подразделениями из местных боевиков (попеременное чередование подразделений из состава "1-го АК ДНР" и ВС РФ)", - уточнили в группе.

Там также добавили, что командование российско-террористических войск таким образом "цементирует свои боевые порядки, повышая устойчивость обороны за счет подразделений из российских кадровых военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО в течение минувших суток был зафиксирован 61 обстрел украинских позиций со стороны боевиков.

