 

На несколько участков вдоль линии фронта вывели кадровых российских военных - ИС

10 февраля 2017 г. 11:30
Источник: Новое Время
156 просмотров

На ряд участков в первой линии фронта вывели военнослужащих ВС РФ, сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление.

По данным ИС, в основном военные переодеты в форму местных боевиков.

"На ряде участков эти подразделения действуют вместе с подразделениями из местных боевиков (попеременное чередование подразделений из состава "1-го АК ДНР" и ВС РФ)", - уточнили в группе.

Там также добавили, что командование российско-террористических войск таким образом "цементирует свои боевые порядки, повышая устойчивость обороны за счет подразделений из российских кадровых военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО в течение минувших суток был зафиксирован 61 обстрел украинских позиций со стороны боевиков.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.