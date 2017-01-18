 

На Николаевщине местный житель приговорен к 8,5 годам за участие в "ДНР" и "ЛНР"

18 января 2017 г. 18:25
Источник: УНИАН
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Жовтневый районный суд Николаевской области вынес приговор 35-летнему местному жителю, который принимал активное участие в деятельности террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», и назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области, судебное решение принято сегодня, 18 января.

Суд признал боевика виновным в совершении уголовных правонарушений по ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263 УК Украины (участие в деятельности террористических организаций, незаконное обращение с взрывными устройствами).

В ходе судебных слушаний доказано, что в октябре 2014 года обвиняемый вступил в террористическую организацию «ЛНР», получил позывной «Хоттабыч» и был зачислен в спецподразделение «управления гуманитарных операций», деятельность которого заключается в обеспечении и содействии деятельности незаконных вооруженных формирований «ЛНР», а также в проведении разведывательно-информационной деятельности в интересах террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

«Руководство указанной организацией осуществлялось гражданином Российской Федерации и координировалось спецслужбами Российской Федерации», - сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, впоследствии злоумышленник перешел в террористическую организацию «ДНР». На территориях Донецка, Шахтерска, Илловайска, Харцызска, пгт. Кутейниково и с.Многополье Донецкой области злоумышленник выполнял функции «оператора и военного корреспондента».

5 ноября 2015 года подсудимый прибыл на территорию Николаевской области с целью продолжения выполнения задач террористических организаций, а именно совершение террористических актов на территории области.

В этот же день он был задержан сотрудниками УСБУ в области. Во время обыска у него были изъяты удостоверение члена террористической группировки, 200-граммовая тротиловая шашка с взрывателем и задором и инструкция по работе с взрывчатыми веществами.

 

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