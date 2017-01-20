 

На последний брифинг в госдепе Керри пришел с собакой

20 января 2017 г. 9:33
Источник: Левый берег
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Государственный секретарь США Джон Керри, который завершает свои полномочия, неожиданно появился на финальном брифинге для прессы со своей собакой по кличке "Бен".

"Он будет вести себя хорошо, обещаю вам", - сказал Керри присутствующим журналистам перед тем, как выступить с прощальной речью.

Пес не сразу послушал хозяина, приказавшего ему сидеть, что вызвало шумные эмоции среди присутствующих.

В своей речи Джон Керри поблагодарил за работу весь персонал пресс-службы Государственного департамента, а также журналистов, освещавших события во внешней политике США. Под аплодисменты присутствующих он покинул зал для пресс-конференций вместе с собакой.

Это был не последний эмоциональный момент во время финального брифинга в госдепе нынешней команды. Представитель ведомства, отставной адмирал Джон Кирби едва не расплакался, когда произносил свою прощальную речь. Он также поблагодарил представителей пресс-корпуса за взаимодействие и их вклад в развитие демократии.

Как сообщалось, президент США Барак Обама в своей прощальной речи призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез

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