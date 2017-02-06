На рабочем месте скончался глава Госатомрегулирования

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06 февраля 2017 г. 15:41
Источник: Новое Время
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В понедельник, 6 февраля, скончался председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"6 февраля 2017 года на рабочем месте сердце Божко Сергея Георгиевича перестало биться", - сказано в сообщении.

58-летний Божко занимался разработкой государственного регулирования в сфере безопасности ядерных установок. Начал карьеру в Держатомрегулировании в 1993 году. Принимал участие в разработке ядерного законодательства Украины, создании систем лицензирования ядерных установок, инспекционной деятельности по ядерной и радиационной безопасности.

Работал, в частности, в Киевском научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте Энергопроект. Принимал участие в проектировании АЭС Пакш (Венгрия), Хмельницкой, Ровенской АЭС (Украина), АЭС Белене (Болгария).

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