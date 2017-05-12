На учете в Минсоцполитики не числится 3,5% вынужденных переселенцев

На учете в органах социальной защиты населения Министерства социальной политики Украины стоят 96,5% вынужденных переселенцев, соответственно, 3,5% переселенцев на учете не числится, говорится в исследовании Международной организации миграции (МОМ).

Согласно данным исследования, 19% домохозяйств переселенцев состоят из 1 чел. 31% - из 2 чел., 30% - 3 чел., 20% - 4 и более человек.

Кроме того, по данным МОМ, 52,5% домохозяйств имеют детей, 47,5% - нет. 58% переселенцев составляют женщины. 10% домохозяйств переселенцев имеют в свое составе лиц с инвалидностью.

В исследовании отмечается, что по сравнению с населением страны в целом часть детей (лиц до 18 лет) среди переселенцев больше почти в 1,5 раза.

Кроме того, 27% переселенцев имеют полное высшее образование, 18% - базовое высшее образование, 15% - неполное высшее, 25% - профессионально-техническое, 11% - полное среднее, 4% - базовое среднее.

Исследование проводилось в марте 2017 года.

В целом методом личного интервью опрошено 1,025 тыс. внутренне перемещенных лиц в 24 областях Украины и Киеве.