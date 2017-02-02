На Яворовском полигоне начался очередной этап подготовки украинских военных в рамках JMTG–U

Новый этап подготовки украинских военнослужащих стартовал на Яворовском полигоне во Львовской области в четверг в рамках миссии "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG–U).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", командование штабом этой группы перешло к боевой группе 45-ой пехотной бригады Национальной гвардии Вооруженных сил США, а подготовку проходит 1-ый батальон 28-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

На брифинге после церемонии открытия командующий Сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Попко сказал, что за время действия миссии по многонациональной подготовке подготовку на Яворовском полигоне прошли уже 5 батальонов Вооруженных сил Украины, а сегодня начал подготовку шестой батальон.

"Это уже шестой батальон, еще несколько батальонов пройдут подготовку в текущем году. А в следующем году мы ожидаем и планируем проводить подготовку бригадного уровня – как боевых подразделений, так и штабов", - сказал С.Попко.

Начальник "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" полковник армии США Дэвид Джордан рассказал, что подготовка каждого батальона будет проходить около двух месяцев и подготовка будет начинаться с индивидуального уровня, то есть каждого солдата, а потом переходить до ротного и батальонного уровня.

На официальном сайте армии США в Европе сообщается, что JMTG–U – это учебная миссия сил США в поддержку Украины. "США будут продолжать тренировку и обучение украинских сил безопасности до 2020 года, и JMTG–U будет обеспечивать учения по защите и безопасности до 5 батальонов Министерства обороны Украины в год. Обучение сфокусировано на взаимодействии на уровне батальонов и ниже, построении профессиональных и дееспособных украинских подразделений с целью защиты украинского суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.