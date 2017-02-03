На заседании Совбеза ООН Украина пообещала подать на РФ в Международный суд

Представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко во время заседания Совета безопастности ООН по ситуации на Донбассе назвал эскалацию конфликта на востоке Украины и искусственное создание гуманитарной катастрофы военным преступлением, доказательства по которому Украина намерена передать в Международный суд.

"Разрушение критически важной инфраструктуры и создание гуманитарной катастрофы - это террористическая практика, направленная, главным образом, на гражданское население", - заявил представитель Украины.

Он подчеркнул, что эта тактика развеивает миф российской пропаганды о так называемых "мирных шахтерах", которые борются с властью с помощью своих пулеметов.

"Местные жители никогда не сделали бы этого со своими соседями, но те, кто пришел на украинскую землю в качестве агрессоров, и разрушают украинскую государственность, без колебаний разрушают заводы, дома и линии электроснабжения", - подчеркнул он.Эта тактика не нова для российских сил. Описанные действия "можно квалифицировать как военное преступление", - подчеркнул Ельченко.

"Украина предоставит доказательства о недавней эскалации, невыборочных атаках на гражданскую инфраструктуру и направит обвинения в терроризме в Международный суд. Это первый, но важный шаг, чтобы привлечь Россию к ответственности за нарушение Устава ООН и Международного права", - заявил представитель Украины.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман призвал прекратить огонь на Донбассе и возобновить мирные переговоры.