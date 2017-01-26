Наблюдать за перемещением товаров в/из ОРДЛО будет ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) станет основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы, сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак журналистам в Киеве в четверг.

"В начале июня 2015 года было проведено совещание на территории АТО, в котором принимали участие фискальная служба, воинская служба правопорядка, военная прокуратура, СБУ, милиция, и был подписан соответствующий приказ. Сейчас этот приказ отменен, принято новое решение, и курировать (опикуватиметься – укр.) перемещение товаров будет тот, кто должен этим заниматься - фискальная служба Украины", – сказал Грицак.

Он отметил, что СБУ в рамках своих полномочий будет заниматься вопросами противодействия коррупции со стороны тех должностных лиц, которые будут допускать нарушения, контролируя эти перевозки.

В.Грицак напомнил, что в свое время СБУ начинало работу, перекрывая каналы незаконной переправки через линию столкновения товаров народного потребления и промышленной группы, в том числе, и угля, но позднее инициировало создание межведомственной группы, чтобы убрать риски коррупции и сделать этот процесс прозрачным.

Глава СБУ высказал мнение о нецелесообразности полного запрета перемещения товаров в/из ОРДЛО.

"Есть действительно вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Для нашей энергетики крайне необходим уголь. Но не СБУ регулирует – кто, в каком количестве, и в каких квотах будет поставлять уголь на контролируемую украинской властью территорию. Без этого угля мы действительно не можем обойтись, насколько мне известно от коллег из Министерства энергетики (и угольной промышленности – ИФ)", – сказал Грицак.