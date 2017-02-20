НАБУ допросило Ахметова по делу о пленках Онищенко

В Национальном антикоррупционном бюро допросили бизнесмена Рината Ахметова в рамках дела о пленках Онищенко.

Об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Он прибыл сюда как свидетель. О чем шла речь, мы говорить не можем, потому что существует тайна следствия", - отметили в пресс-службе.

В НАБУ уточнили, что Ахметов был допрошен в рамках так называемого дела о пленках Онищенко.

Ранее беглый нардеп Александр Онищенко обнародовал вторую часть своих записей. По словам Онищенко, его собеседником в записанном разговоре является экс-депутат из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко.