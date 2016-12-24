 

НАБУ и Евросоюз расследуют кражу денег Центрэнерго

24 декабря 2016 г. 20:07
Источник: Корреспондент
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Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством расследует дело о хищении нескольких десятков миллионов евро. Об этом сообщил директор украинского ведомства Артем Сытник в эфире телеканала ZIK.

"Это первое совместное расследование с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством... Оно касается европейских средств, которые выделялись на Центрэнерго... В этом деле также присутствуют украинцы, но их фамилии я не могу назвать", – сообщил директор НАБУ.

Он отметил, что расследование началось недавно и находится на начальной стадии.

"Наши партнеры обратились к нам с просьбой поднять информацию (по деньгам, выделенным ЕС на Центрэнерго, – ред.), мы начали расследование в координации с Европейским офисом. Ущерб составил несколько десятков миллионов евро", – добавил Сытник.

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