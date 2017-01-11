 

НАБУ может допросить Порошенко по заявлениям Онищенко

11 января 2017 г. 11:33
Источник: Украинские новости
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Национальное антикоррупционное бюро допускает допрос Президента Петра Порошенко по заявлениям депутата Верховной Рады Александра Онищенко (группа "Воля народа") о возможной коррупции главы государства.

Об этом сказал директор бюро Артем Сытник в интервью "5 каналу".

Он отметил, что НАБУ открыло производство по заявлением Онищенко по статье 369 Уголовного кодекса (дача взятки).

Сытник не исключает, что в рамках этого уголовного производства будет допрошен Президент.

"Этого (допроса Порошенко) исключать нельзя", - подчеркнул он.

В то же время Сытник отметил, что рассматривает заявления Онищенко о коррупции Президента как попытку политизировать свой процесс и отвлечь внимание от своих экономических преступлений.

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