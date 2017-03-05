НАБУ подготовило для Насирова новое подозрение

Адвокат главы Государственной фискальной службы Романа Насирова Андрей Кузьменко заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит новое подозрение Насирову для его задержания после истечения срока избрания меры пресечения по нынешнему обвинению в воскресенье.

"В 23:52 истекает срок избрания меры пресечения для господина Насирова, в связи с тем, что сегодня судебное заседание не состоится, в 23:52 он должен быть освобожден из-под стражи. Однако мы считаем, то на данный момент НАБУ готовит новое подозрение с целью задержания нашего клиента повторного", — сказал адвокат Насирова в эфире NewsOne.

Кузьменко отметил, что защита не знает о том, какова суть готовящегося подозрения.

По его словам, на данный момент Р.Насиров находится в "караульной клетке" в здании суда и к нему не пускают врачей.

Кузьменко также добавил, что защита не знает когда и куда будет вывозиться из помещения суда их подзащитный, ведь до истечения срока избрания меры пресечения он находится в статусе задержанного.