НАБУ показало схему хищения средств с участием ГФС: инфографика

Сумма убытков по коррупционной схеме, в использовании которой подозревают главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, составляет около двух миллиардов гривень. Об этом свидетельствуют результаты расследования, опубликованные на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Директор НАБУ Артем Сытник пояснил, что хотя налоговая отсрочка и предусмотрена законодательством, в данном случае она использовалась незаконно, передает корреспондент LIGA.net.

"Такой механизм законный, если для его использования есть основания. В этом случае отсрочка использовалась незаконно, потому что предприятия вообще не платили. Решение об отсрочке принималось при условии, что будет сделана хотя бы часть платежей. Платежей не было, и снова принималось решение об отсрочке. В некоторых случаях ходатайство от субъекта хозяйствования еще не поступало, а решение об отсрочке уже принималось", - пояснил он.

Сытник добавил, что есть еще ряд доказательств того, что эти решения, "которые принимались одним человеком", были незаконными.