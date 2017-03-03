 

НАБУ показало схему хищения средств с участием ГФС: инфографика

03 марта 2017 г. 16:31
Источник: ЛІГА.net
5 просмотров

Сумма убытков по коррупционной схеме, в использовании которой подозревают главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, составляет около двух миллиардов гривень. Об этом свидетельствуют результаты расследования, опубликованные на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Директор НАБУ Артем Сытник пояснил, что хотя налоговая отсрочка и предусмотрена законодательством, в данном случае она использовалась незаконно, передает корреспондент LIGA.net.

"Такой механизм законный, если для его использования есть основания. В этом случае отсрочка использовалась незаконно, потому что предприятия вообще не платили. Решение об отсрочке принималось при условии, что будет сделана хотя бы часть платежей. Платежей не было, и снова принималось решение об отсрочке. В некоторых случаях ходатайство от субъекта хозяйствования еще не поступало, а решение об отсрочке уже принималось", - пояснил он.

Сытник добавил, что есть еще ряд доказательств того, что эти решения, "которые принимались одним человеком", были незаконными.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.