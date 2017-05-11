НАБУ получило полный доступ к реестру е-деклараций

11 мая 2017 г. 17:12
Источник: Левый берег
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Национальное антикоррупционное бюро с 10 мая получило полный доступ к Единому реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправление.

Пресс-служба Бюро отмечает, что это значительно упростит и ускорит процедуру анализа деклараций лиц, подследственных НАБУ, во время расследования уголовных производств.

В настоящее время Национальное бюро расследует более 40 уголовных производств, связанных с декларациями.

Напомним, в декабре 2016 года НАБУ пожаловалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отказывается давать полный доступ к е-декларациям.

В ответ НАПК заявило, что предоставление информации из реестра е-деклараций может осуществляться на основании постановления следственного судьи, суда. В любом другом случае предоставление полного доступа со стороны агентство будет иметь противозаконный характер и не будет способствовать вынесению правосудных решений.

Тем не менее, в середине января ведомства достигли взаимопонимания и подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информации.

На НАПК возложены функции проверки электронных деклараций представителей органов власти. В свою очередь, НАБУ занимается расследованием коррупционных преступлений высокопоставленных лиц.

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