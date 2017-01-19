НАБУ продолжит расследование "дела Мартыненко"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили о том, что расследование дела в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко продолжится. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в четверг, 19 января.

"Досудебное расследование по факту получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS, продолжится", - говорится в сообщении.

Решение о продолжении дела принято на основании анализа решения Соломенского районного суда Киева от 11 января 2017 года.