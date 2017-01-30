 

НАБУ проверило кандидатов на должности судей Верховного суда

30 января 2017 г. 19:17
Источник: Зеркало недели
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Материалы расследований переданы в Высшую квалификационную комиссию судей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило проверки претендентов на должности судей в новом составе Верховного суда, сообщает глава Верховного суда Ярослав Романюк.

"НАБУ завершило спецпроверку по претендентам на должности судей, передало материалы в Высшую квалификационную комиссию судей. ВККС 7, 8 и 9 февраля будет принимать решение по результатам документов, переданных НАБУ, относительно возможности допуска претендентов к конкурсным процедурам, которые намечены на 16 и 21 февраля", - сообщил Романюк.

При этом Романюк отметил, что претенденты с коррупционными рисками не будут допущены к участию в тестировании.

"Как это будет по конкретным персоналиям - я сказать конкретно не могу. Решения принимает Высшая квалифкомиссия", - подчеркнул он.

По словам судьи, спецпроверки должны стать частью судейского досье, и претендент на должность судьи сможет с ними ознакомиться.

30 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Конституцию Украины в части правосудия и Закона "О судоустройстве и статусе судей", в связи с чем в стране стартовала судебная реформа. Верховный суд стал высшей судебной инстанцией Украины, его состав должен быть сформирован из судей, избранных по итогам открытого конкурса.

26 декабря стало известно о том, что к участию в конкурсе на занятие должностей судей обновленного Верховного суда допущены 653 кандидата. Конкурс объявлен на 120 вакантных должностей, по 30 судей в каждый кассационный суд. 
 

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