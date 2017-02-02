 

НАБУ в ближайшее время может объявить ряд подозрений за преступления в сфере обороны

02 февраля 2017 г. 14:30
Источник: РБК-Украина
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время может объявить ряд подозрений за преступления в сфере обороны. Об этом в интервью "Голосу Украины" сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Так, на вопрос относительно того, есть ли в НАБУ производство по фактам злоупотреблений в сфере обороны, государственных закупок для армии, Сытник сообщил, что сейчас в ведомстве есть производства в военной сфере.

"Есть производство и в военной сфере. На разных этапах. По некоторых мы близки к определению круга подозреваемых. Но это довольно специфическая сфера, и предоставим информацию только тогда, когда уже будет какая-то конкретика. Не хотел бы сейчас рассказывать, тем более, что идет война", - сообщил он.

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