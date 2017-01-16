НАБУ задержало шестерых человек, причастных к расхищению 50 млн грн, полученных за урожай

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали шестерых человек, причастных к организации схемы, в результате которой интересам государства был причинен ущерб на сумму около 50 млн грн.

"Во время досудебного расследования детективы Бюро установили, что указанные лица (два руководителя государственного предприятия (Кировоградская обл.), подчиненного Национальной академии аграрных наук Украины, и четыре представителя коммерческих компаний), вступив в сговор, в 2015-2016 гг. завладели урожаем госпредприятия и в дальнейшем легализовали похищенное", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Руководитель госпредприятия и представитель коммерческой компании уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн, другому - круглосуточный домашний арест.

По информации НАБУ, остальным задержанных - трем представителям коммерческих структур и еще одному руководителю упомянутой государственной компании, задействованным в коррупционной схеме, - о подозрении сообщат в течение суток. Детективы Бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут настаивать на избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве детективы Бюро осуществляют по ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366 УК Украины.