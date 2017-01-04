 

НАБУ закончило расследование по делу о присвоении 18,8 млн гривен на госпредприятии в Запорожье

04 января 2017 г. 19:10
Источник: РБК-Украина
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В скором времени дело будет передано в суд

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование по факту завладения 18,8 млн гривен на госпредприятии "Запорожгражданпроект". Об этом на своей странице в Facebook написал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Как установлено в ходе расследования, группой лиц, среди которых бывшие руководители предприятия, с целью легкого обогащения за счет имущества указанного государственного предприятия, организовано заключение заведомо фиктивных хозяйственных договоров, направленных якобы на выполнение проектных работ, согласно которым искусственно была создана кредитную задолженность на предприятии более чем 18 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемым направлено уведомление об окончании предварительного расследования и открытия материалов уголовного производства.

После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт безотлагательно будет направлен в суд. 

САП раскрыла схему завладения средств на государственном предприятии "Запорожгражданпроект".

 

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