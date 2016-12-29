 

НАБУ завершило досудебное расследование по делу бывшего и. о ректора НАУ

29 декабря 2016 г. 18:41
Источник: РБК-Украина
81 просмотр

Собранных доказательств достаточно для составления и направления в суд обвинительного акта

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование по делу бывшего и. о. ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко. Об этом на своей странице в Facebook написал глава САП Назар Холодницкий.

Харченко обвиняется в требовании и получении взятки в особо крупном размере (100 тыс. евро), а также в умышленном неисполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных работников университета.

Отмечается, что собранных детективами доказательств достаточно для составления и направления в суд обвинительного акта.   Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура направила в суд обвинение в отношении бывшего и.о. ректора НАУ.

 

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceboo... width="500" height="275" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.