НАБУ завершило досудебное расследование по делу бывшего и. о ректора НАУ

Собранных доказательств достаточно для составления и направления в суд обвинительного акта

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование по делу бывшего и. о. ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко. Об этом на своей странице в Facebook написал глава САП Назар Холодницкий.

Харченко обвиняется в требовании и получении взятки в особо крупном размере (100 тыс. евро), а также в умышленном неисполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных работников университета.

Отмечается, что собранных детективами доказательств достаточно для составления и направления в суд обвинительного акта. Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура направила в суд обвинение в отношении бывшего и.о. ректора НАУ.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceboo... width="500" height="275" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>