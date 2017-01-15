 

Нацгвардия просит СБУ проверить заявление экс-комбата "Азова" о сепаратистах в НГУ

15 января 2017 г. 15:00
Источник: РБК-Украина
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Национальная гвардия обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой проверить заявление бывшего комбата полка "Азов", народного депутата Андрея Билецкого о коррупции и наличия сепаратистов среди руководства НГУ. Об этом говорится в заявлении Нацгвардии на сайте ведомства.

"14 января 2017 года народным депутатом Андреем Билецким через средства массовой информации было изложено заявление, что дискредитирует и клеймит деятельность Национальной гвардии. В частности, по его мнению, на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности нашего государства, и в самой структуре действует системная коррупция", - говорится в сообщении. В связи с этим НГУ обратилась в военную прокуратуру и СБУ с просьбой проверить изложенные факты.

"Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность. Со своей стороны гарантируем всестороннее содействие и помощь", - заверили в ведомстве.

Там также добавили, что с начала 2017 года в главное управление Национальной гвардии не поступало никаких документов от нардепа Билецкого по поводу информации, указанной в его публичном заявлении. Как известно, полк специального назначения "Азов" является линейным подразделением спецназа в составе военной части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

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