Началась блокада направления Донецк-Мариуполь

Участники торговой блокады Донбасса установили первый редут на Мариупольском направлении. Об этом сообщается на странице штаба блокады в Facebook.

По информации организаторов блокады Донбасса, главной задачей редута в районе поселка Новотроицкое является блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.

"Редут получил название "Соловейко" и является первым на Мариупольском направлении", – говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что сейчас ведутся работы по инженерному обустройству местности, создаются отряды для разведки и перекрытия полевых путей. Также организаторы сообщили, что сеть редутов будет расширяться.