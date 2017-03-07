Началась встреча главы МИД Украины и госсекретаря США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проводит встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Прямо сейчас проходит встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в "Твиттер".

Министр иностранных дел Украины 6-7 марта находится в США с рабочим визитом и проведет встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"6-7 марта 2017 года министр Климкин находится с рабочим визитом в Вашингтоне. Цель поездки – предоставление дополнительного импульса интенсивному политическому диалогу между Украиной и США в рамках обсуждения широкого круга практических вопросов повестки дня украино-американского стратегического партнерства", сообщила спикер МИД Украины Марьяна Бец в понедельник.

М.Беца также отметила, что диалог такого уровня пройдет в контексте восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержки Вашингтоном постепенного продвижения внутренних реформ в Украине.

Спикер МИД Украины рассказала, что программой визита предусмотрена встреча П.Климкина с госсекретарем США Р.Тиллерсоном, представителями Администрации президента, а также Конгресса США.