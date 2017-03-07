Начальник внутренней безопасности ГФС подал в отставку из-за дела Насирова

Юрий Шеремет подал в отставку с должности руководителя управления внутренней безопасности Государственной Фискальной службы Украины.

"Написал заявление утром. Меня воспитывали отвечать за свои слова, пусть устанавливают объективную истину", – отметил он .

Ранее Шеремет анонсировал подобный шаг в Facebook. В частности, в ночь на 7 марта он написал об опасениях прокуратуры и своей связи с отстраненным главой ГФС Романом Насировым.

"Только государственный обвинитель при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Насирову подчеркнул, что одним из рисков почему на время следствия он должен быть под стражей является то, что я знаком с ним со школы и если он будет на свободе, сможет со мной общаться и через меня влиять на работников ГФС, что делает невозможным объективность следствия", – писал Шеремет.

"Чтобы избежать такого риска, публично даю слово государственному обвинителю утром уволиться с должности руководителя внутренней безопасности ГФС Украины. Я исключительно за обеспечение объективности и установления истины по делу", – писал тогда чиновник.

Ночью 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному председателю ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой внесения залога в 100 млн гривень.